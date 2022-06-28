Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. Al Nassr’ın yeni hocası Rudi Garcia, kulüp yönetimine “Aboubakar satılsın” diye rapor verdi. Böylece Kamerunlu yıldıza Fenerbahçe yolu açıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında yer alan Vincent Aboubakar'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Al Nassr Kulübü'yle el sıkışan teknik direktör Rudi Garcia, yönetime verdiği raporda Talisca'nın takımda tutulmasını, Aboubakar'ın ise satılmasını istedi. Fotomaç'ın Suudi Arabistan medyasından derlediği habere göre, tecrübeli çalıştırıcı, kadroda düşünmediği isimlerin kampa katılmasına gerek olmadığını da bildirdi. Bu gelişme üzerine, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Aboubakar için transfer pazarlığında eli çok güçlendi.