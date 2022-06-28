Fenerbahçe, Kore pazarını sevdi... Kim Min Jae'nin performansı, Ali Koç'un İstanbul'da Kore Milli Takımı'nın teknik direktörü Paulo Bento'yu ağırlaması ve son olarak transfer edilen Jin ho Jo'nun ardından sürpriz bir isim iddia daha geldi.

Fotomaç'ın Football Asia'dan derlediği habere göre, sarı-lacivertliler, Fransa'da önce 2.Lig'e düşen, sonra da 2.Lig'e düşürülen Bordeaux'nun Koreli forvet oyuncusu Hwang Ui-jo'ya ilgi gösteriyor. Piyasa değeri 7 milyon euro civarı olan 1.85'lik futbolcunun da daha üst ligdeki bir takıma gitmek istemesinin Bordeaux yönetiminde baskı oluşturduğu yazıldı. Fakat F.Bahçe'nin bu transferde tek talip olmadığı, golcü ile Porto'nun da ilgilendiği kaydedildi.