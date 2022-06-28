Fenerbahçe, Emre Mor'u kadrosuna kattı. Karagümrük’te kendini bulan genç kanat, Jesus’la şaha kalkmak istiyor. Fatih Karagümrük bu transferden 2 milyon Euro kazanacak. 24 yaşındaki oyuncu ise 2+1 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 1.250 milyon Euro alacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, kanat bölgesi için Emre Mor transferinde ufak detaylara kaldı. Sabah'ın haberine göre, Abdülkerim Bardakcı'daki gibi bir son dakika sürprizi yaşanmazsa imzaların atılması an meselesi. Sarı-lacivertli yönetim, Karagümrük'le büyük bir çıkış yakalayan ve teknik direktörü Volkan Demirel'den "Doğru ellerde büyük işler yapar. Fenerbahçe için uygun bir oyuncu" görüşünü aldığı 24 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle yaptığı toplantıdan da 'Fenerbahçe'de oynamayı çok isterim' yanıtıyla ayrıldı.

BONUSLAR NETLEŞTIĞINDE İMZA ATILACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasındaki görüşme de olumlu geçti. Sarı-lacivertliler, 2 milyon Euro bonservis ödeyecek ancak bazı ek bonuslar da sözleşmeye eklenecek. Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin Euro olacak. Kulüpler arasındaki son detaylar netleşince imzalar atılacak.

ÖNE ÇIKANLAR:



Annesi Makedon, babası Türk. 24 Temmuz 1997 Danimarka doğumlu.



İngılizce ve Danca konuşuyor.



Danimarka alt liglerinde forma giymesine rağmen Türk Milli Takımı'nı seçme kararı için annesi Güzela Bekirov, "Yüreğinin götürdüğü yere git dedim" açıklamasını yapmıştı.



Türkiue ile ilk milli maçına Fatih Terim yönetiminde 29 Mayıs 2016'da çıkarken, ay-yıldızlı formayı 15 kez giydi ve bir de gol attı.



Nordsjaelland altyapısında yetişen Emre, Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos, Karagümrük formaları giydi.

Celta Vigo'da 'Sakatım' deyip idmana çıkmadığı gün havuza atladığı görüntülerini Instagram'dan paylaşınca kadro dışı kalmıştı.



Geçen sezon 29 resmi maça çıkarken 6 gol-4 asistle Karagümrük'e katkı verdi.