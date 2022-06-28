SERDAR DURSUN ALMANYA'YA GERİ DÖNEBİLİR
Serdar Dursun ardımızda bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla hem Süper Lig'de hem de Avurpa'da forma giydi ve birçok gole katkıda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin yanı sıra, UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın ay-yıldızlı formasıyla attığı gollerle de alkış topladı. 30 yaşındaki golcünün Alman ekiplerinin takibinde olduğu ileri sürüldü.
BUNDESLIGA'YA GEL SERDAR!
Akşam'ın haberine göre Almanya basınından aktardığı habere göre; Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Serdar Dursun için atağa geçti ve Fenerbahçe'ye de teklifte bulunmaya hazırlanıyor.