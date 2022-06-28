Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımımızda sergilediği futbolla göz dolduran Serdar Dursun'a Almanya Bundesliga'dan teklif var. Bu takımın Augsburg olduğu ortaya çıktı.

Serdar Dursun hem Fenerbahçe hem de ay-yıldızlı forma altında gösterdiği performansıyla Bundesliga 'nın köklü ekiplerinden Augsburg 'un radarına girdi. Alman temsilcisinin Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

SERDAR DURSUN ALMANYA'YA GERİ DÖNEBİLİR

Serdar Dursun ardımızda bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla hem Süper Lig'de hem de Avurpa'da forma giydi ve birçok gole katkıda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin yanı sıra, UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın ay-yıldızlı formasıyla attığı gollerle de alkış topladı. 30 yaşındaki golcünün Alman ekiplerinin takibinde olduğu ileri sürüldü.



BUNDESLIGA'YA GEL SERDAR!

Akşam'ın haberine göre Almanya basınından aktardığı habere göre; Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Serdar Dursun için atağa geçti ve Fenerbahçe'ye de teklifte bulunmaya hazırlanıyor.