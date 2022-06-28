Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Enner Valencia, geleciğiyle ilgili olarak ülkesinin basınına flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, ülkesinin basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

VALENCIA: KARİYERİME AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM!

32 yaşındaki futbolcunun öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

"Olduğum durumdan memnun değilim çünkü normal bir sezon geçirmedim. İlk geldiğimde kanatlarda oynadım ve sonra forvet olarak devam edip goller atmaya başladım. Önümüzdeki hafta menajerim, transfer çalışmaları için Türkiye'de olacak. Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum."

VALENCIA'DAN 18 GOLLÜK KATKI

Deneyimli hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 33 maçta görev aldı ve 13 gol 5 asistlik performans sergiledi.