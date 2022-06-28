Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jorge Jesus'un önderliğinde sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kiralık giden futbolcular da kampta yer alırken, Alman basını Portekizli çalıştırıcının Max Meyer'i istemediğini yazdı. İşte haberin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam ediyor.

Kanarya geçtiğimiz yaz FC Köln ile sözleşmesi biten Max Meyer'i kadrosuna katmış ve kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Orta saha bölgesindeki alternatifi artıran sarı-lacivertliler, istenen performansı gösteremeyen 26 yaşındaki oyuncuyu devre arasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a kiraladı.

Alman basını Max Meyer'i mercek altına altı ve şu ifadeleri kullandı:

"YENİ HOCASI ONU İSTEMİYOR"

"Max Meyer, sezonun ikinci yarısını Danimarka ekibi Midtjylland'da geçirdi ve Türkiye'ye geri döndü. Meyer, Danimarka Kupası'nı kazanarak Fenerbahçe'ye döndü. Fakat Schalke 04'ün eski yıldızı için bir aksilik var. Yeni hocası (Jorge Jesus) onu istemiyor."