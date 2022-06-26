Fenerbahçe, transferde bir yandan arayışlarını sürdürürken, kadrodaki yabancı fazlalığını da azaltmaya çalışıyor. Sarı-lacivertliler, PAOK'tan Antonio Colak için Yunan yıldızı Pelkas'ı eski takımına takasta kullanmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; 28 yaşındaki golcüyü İskoçya'dan G.Rangers'ın istediği ve iki kulübün transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi. Colak, geçen sezon PAOK ve kiralık oynadığı Malmö'de toplam 36 maça çıkarken, 8 gol, 2 asist yaptı.

Antonio Colak, 2021'de kiralık olarak forma giydiği İsveç ekibi Malmö'yle lig şampiyonluğu yaşadı.