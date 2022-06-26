Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de önem arz ediyor. Sarı-lacivertli takımda en çok kazanan ve yeni sezon planlarında yer almayan Luiz Gustavo, 1 yıllık kontratını tamamlamak istiyor. Yönetim, ayrılmak istemeyen tecrübeli orta sahayla ilgili farklı bir formül arayışına gitti. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe 'de Mesut Özil ile birlikte takımın en yüksek ücretli oyuncularından biri olan Luiz Gustavo, yeni sezon öncesi yönetimin "kulüp bul" çağrısına olumlu yanıt vermemiş ve kontratını Sarı-Lacivertli takımda tamamlamak istediğini ifade etmişti.

Fenerbahçe'nin yıllık ücreti bonuslarla 4 milyon Euro'yu bulan ve bu yüzden yollarını ayırmak istediği Brezilyalı futbolcu, takımdan ayrılmaya yanaşmayınca Sarı-Lacivertli yönetim ise yeni bir formül arayışı içine girdi.

Fenerbahçe yönetiminin, yeni teknik direktör Jorge Jesus ile aynı dili konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusunu Portekizli hoca ile takım arasında köprü görevi görmesi adına takımda tutmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Gustavo'ya takımda kalması adına ise maddi anlamda fedakarlık yapması gerektiğini ve maaş indirimi konusunda kendisinden anlayış beklendiğini ilettiği ortaya çıktı.

Herhangi bir takımdan transfer teklifi almayan Luiz Gustavo ile maaşında indirime gitmesi adına temaslara başlayan yönetimin, oyuncunun yıllık ücretinde %25'lik bir fedakarlık yapmasını istediği konuşuluyor.

Fenerbahçe'deki 4. sezonuna girecek olan Luiz Gustavo'nun ise yönetimin, indirim talebine vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Fenerbahçe, Gustavo'yu 2019 yılında Fransız ekibi Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Brezilyalı orta saha oyuncusu Sarı-Lacivertli forma ile toplamda çıktığı 97 maçta 5 gol atıp, 3 asist yaptı.