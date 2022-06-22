Fenerbahçe - Shkupi maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Shkupi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2022- 14:03