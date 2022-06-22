Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, sezonu erken açtı. Fenerbahçe, Shkupi maçının ardından 2. hazırlık maçını Partizan ile oynayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Partizan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Partizan maçı 2 Temmuz Cumartesi günü 19:30'da oynanacak.