Kadrosunda 18 yabancı oyuncu bulunan F.Bahçe, TFF'nin yeni sezonda da 14 yabancı kuralını devam ettirmesi halinde birçok isimle yollarını ayıracak. Allahyar, Lemos ve Meyer'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Novak, Pelkas, Gustavo ve Samatta ise ayrılması muhtemel isimler olarak göze çarpıyor. Kanarya'da yeni yapılacak takviyelere göre Berisha ile Valencia da gözden çıkarılabilir.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da yolcular belli oluyor!
Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bazı isimler ile yollar ayrılacak. Kadrosunda 18 yabancı oyuncu bulunan sarı lacivertliler, birçok isimle yollarını ayıracak. İşte Kanarya'da ipin ucundaki isimler...
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Yayın Tarihi: 19.06.2022- 06:40