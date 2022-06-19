FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için harekete geçti!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Jorge Jesus'un gelişinin ardından yıldız oyuncular için harekete geçen yönetimin sıradaki hedefinin Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme olduğu öğrenildi. Bordo mavili ekiple yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu için görüşmelere başlandığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2022- 06:40