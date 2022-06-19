Transferde bombaları bir bir patlatan Fenerbahçe'de gözler yeni imzalara çevrildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için harekete geçti!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Jorge Jesus'un gelişinin ardından yıldız oyuncular için harekete geçen yönetimin sıradaki hedefinin Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme olduğu öğrenildi. Bordo mavili ekiple yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu için görüşmelere başlandığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Transferde bombaları bir bir patlatan Fenerbahçe'de gözler yeni imzalara çevrildi.
Sarı-lacivertli ekibin gündeminde bu kez ise yakından tanınan bir isim yer alıyor.
Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.