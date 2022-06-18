Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor. Sarı lacivertliler Devler Ligi Elemeleri'ndeki ilk sınavını Dinamo Kiev karşısında verecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Ukrayna ekibinin kalecisi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için konuştu.

Ukraynalı eldiven, kurada Fenerbahçe'nin çıkmasını yorumladı. Georgiy Bushchan, "Şunu söyleyebilirim; Fenerbahçe'nin çıkmasından etkilenmedim. Bu beklediğimiz bir şeydi. Her turda önemli rakipler var. Umarım, Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileri gideceğiz ve daha eğlenceli olacak" sözleriyle değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 19-20 Temmuz'da oynanacak.

Rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçı Polonya'da oynayacak. Rövanş karşılaşması İstanbul'da olacak.

D. KIEV'İN 1 NUMARASI!

28 yaşındaki kaleci kariyerinde Dinamo Kiev altyapısında başladı.

Oradan A takıma yükselen Buschan kariyeri boyunca bu zamana kadar yalnızca Dinamo Kiev forması giydi.

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan oyuncu, A takımla toplamda 104 maça çıktı. Ukraynalı eldiven bu maçlarda kalesinde 89 gol gördü.