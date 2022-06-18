FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolcularına ceza uyarısı

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'tan oyunculara flaş bir uyarı geldi. Portekizli hoca, eğer bir oyuncu kilo aldıysa kilo başına 100 euro para cezası verilecek. Bu kilo kontrollerine Jorge Jesus ve diğer antrenörler de katılacak.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 18:22 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022- 18:34