FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolcularına ceza uyarısı
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus'tan oyunculara flaş bir uyarı geldi. Portekizli hoca, eğer bir oyuncu kilo aldıysa kilo başına 100 euro para cezası verilecek. Bu kilo kontrollerine Jorge Jesus ve diğer antrenörler de katılacak.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.06.2022- 18:22 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022- 18:34
Eğer bir oyuncu kilo aldıysa kilo başına 100 euro para cezası veriliyor. Bu kilo kontrollerine Jorge Jesus ve diğer antrenörler de katılıyor. Hatta eğer hoca kendisi de kilo aldıysa kendisi de bu cezaya katılıp, para veriyor. Bu ceza paraları bir havuzda birikiyor, sezon sonunda toplanıp tesisteki çalışanlara hediyeler alınıyor.