Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı esmeye devam ediyor. Tecrübeli hoca çalışmalara hız verirken transferlerin bir an önce bitmesini istedi. İlk olarak Lincoln ve Bruma transferini duyuran Fenerbahçe'de gündem stoper hamlesine çevrildi. İşte listede yer alan o isim ve detaylar...

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kadrosuna iki yeni ismi dahil etti. Sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, Cezayir basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin, Hollanda ekibi Waalwijk'te forma giyen Ahmed Touba için transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.



AHMED TOUBA KİMDİR?



13 Mart 1998 doğumlu olan Ahmed Touba sol ayaklı bir stoper.



Hollanda ekibi RKC Waalwijk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek.



Cezayirli stoperin güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro