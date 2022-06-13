FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER | Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ne zaman belli olacak? (UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu)

Jorge Jesus yönetiminde 3 kulvarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için yoluna 2. ön eleme turundan başlayacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimi tarihi merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ne zaman belli olacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 17:00