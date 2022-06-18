FENERBAHÇE HABERLERİ - Vincent Janssen Royal Antwerp'te
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vincent Janssen, Royal Antwerp'e transfer oldu. Belçika ekibi, Hollandalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.06.2022- 18:22
Belçika ekibinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Başarılı oyuncu daha önce Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham ve Fenerbahçeforması da giymişti.
Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon Monterrey formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.