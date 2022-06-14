Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de William Carvalho pazarlığı!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde gözler yeni sezon transfer planlamasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ilk sıraya ise William Carvalho'yu koydu. İşte transferdeki son durum...(FB SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre sarı lacivertli ekip, Real Betis formasını giyen William Carvalho'yu gündemine almıştı
Ön liberoya ilk aday William Carvalho için Fenerbahçe'nin girişimleri sürüyor...