Transferde rotasını Güney Amerika'ya çeviren F.Bahçe'de gündem Botafogo forması giyen Erison.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus liste başına onu yazdı! Brezilya'dan gelecek
Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertliler ilk olarak Lincoln Henrique'yi renklerine bağlarken, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda hamlelerine devam edecek. Deneyimli çalıştırıcı ileri uca takviye isterken, liste başına ise o futbolcuyu yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Jesus'un verdiği listenin başında yer alan isimlerden olan Erison, 5 ay önce Botafogo'ya transfer oldu.
23 yaşındaki oyuncu, yeni takımında 10 lig maçında 5 gol kaydetti.