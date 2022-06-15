FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus liste başına onu yazdı! Brezilya'dan gelecek

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertliler ilk olarak Lincoln Henrique'yi renklerine bağlarken, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda hamlelerine devam edecek. Deneyimli çalıştırıcı ileri uca takviye isterken, liste başına ise o futbolcuyu yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2022- 06:40