Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlüğe getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinde mutlu sona ulaşan Kanarya, William Carvalho için de bastırıyor. Real Betis'in Portekizli oyuncu için istediği bonservis de ortaya çıktı. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, yeni sezonu açtı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda da Dinamo Kiev'le eşleşen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.

Şimdiye kadar Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini açıklayan Fenerbahçe, ön libero bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, teknik patron Jorge Jesus'un talimatıyla Real Betis forması giyen William Carvalho'yu gündemine almıştı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Portekizli oyuncunun transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Marca'da yer alan habere göre Real Betis, deneyimli futbolcu için en az 8 milyon Euro talep ediyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekiplerinin de oyuncunun durumunu soruşturduğu belirtildi.

Haberde Fenerbahçe'nin William Carvalho'nun maaş isteğini karşılayıp karşılaşamama konusunda bir belirsizlik olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Real Betis'te 49 maça çıkan Portekizli orta saha, 4 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. 30 yaşındaki oyuncunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

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