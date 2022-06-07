Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattı yenilecek.
Sambacı hız rekortmeni Fenerbahçe'ye! Transferde Jorge Jesus detayı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus'un transferdeki ilk isteği belli oldu. Yönetim de Portekizli hocanın gözdesini gündemine aldı. Hızıyla Usain Bolt'u bile geride bırakan Sambacı yıldız için temaslar başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hücum hattı yenilecek.
Çalıştırdığı takımlarda yüksek gol ortalaması tutturan teknik direktör Jorge Jesus, aynı başarıya sarı-lacivertlilerde de ulaşma amacında.
Fotomaç'ın haberine göre, dünyaca ünlü hoca, hücum hattında kreatif ve çabuk sonuca götürecek profilde isimleri kadroda görmek istiyor.