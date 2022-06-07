Sambacı hız rekortmeni Fenerbahçe'ye! Transferde Jorge Jesus detayı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus'un transferdeki ilk isteği belli oldu. Yönetim de Portekizli hocanın gözdesini gündemine aldı. Hızıyla Usain Bolt'u bile geride bırakan Sambacı yıldız için temaslar başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 06:40