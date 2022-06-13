Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini açıkladı!
Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 13.06.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022- 17:51
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Lincoln Henrique, bugün saat 18:00-18:30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerek transferin son detaylarını kulüple görüşecek.