Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini açıkladı!

Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022- 17:51