Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu Jorge Jesus ile çözülürken, rota transfere döndü.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan sol bek bombası! Yeniden gündemde...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un önceliği sol bek olacak. Sarı-lacivertliler buna gündemine daha önce de gelen Fildişi Sahilli oyuncuyu aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Sarı lacivertliler bilindiği üzere hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Sol ve sağ açık isteyen Jesus, forvet hattına da önemli isimleri talep etti.