Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Jorge Jesus'un transfer istediği 4-5 mevkiden her biri için 5 oyuncunun ismini verdiğini açıklamıştı...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kadıköy'e yıldız yağacak! İşte hedefteki isimler
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren ve gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları hız kazandı. İşte Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimler ve o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Jorge Jesus'un transfer istediği 4-5 mevkiden her biri için 5 oyuncunun ismini verdiğini açıklamıştı...
Listedeki oyuncularla ilgili her gün yeni bir haber geliyor.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Kanarya'da transferlerin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.