FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kadıköy'e yıldız yağacak! İşte hedefteki isimler

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren ve gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları hız kazandı. İşte Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimler ve o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2022- 06:40