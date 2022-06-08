Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemeleri bileti alan Fenerbahçe sezonu erken açacak.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Osayi Samuel piyangosu! Premier Lig ekibi devrede
Fenerbahçe'de bu sezon yıldızı parlayan Osayi Samuel'in geleceği merak konusu. Nijeryalı futbolcu sağ bek mevkisinde oldukça etkili performanslar sergiledi. 24 yaşındaki yıldızın yeniden Ada'ya döneceği ve Kanarya'ya önemli bir bonservis kazandıracağı iddia edildi. İşte detaylar...
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertliler, kadro yapılanma çalışmalarını hızlandırdı.
Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan Jorge Jesus, ilk hedefini şampiyonluk olarak belirledi.