TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip çıktı! Jorge Jesus'un kararı...

Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi kadro planlaması yapılmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını Jorge Jesus ile koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da merak konusu. Bu doğrultuda, Ekvador basınından Fenerbahçeli yıldızla ilgili çarpıcı bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 20:15 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022- 20:16