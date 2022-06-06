Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip çıktı! Jorge Jesus'un kararı...
Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi kadro planlaması yapılmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını Jorge Jesus ile koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da merak konusu. Bu doğrultuda, Ekvador basınından Fenerbahçeli yıldızla ilgili çarpıcı bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yönetim, Portekizli teknik direktör ile uyumlu bir şekilde çalışarak yeni sezonun planlamasını gerçekleştiriyor.
Kanarya'da, takıma dahil olacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak isimler de merak konusu.