Koç, "Gönlümün bir yerinde bu çılgın hocayı getirme hayali vardı. Biz onu, o bizi sevdi. Kolay adam mı? Değil. Dünyanın en iyi 10 antrenöründen biri seçilmek kolay değil. Gücümüzün yettiği en iyi hocayı getirdik. İnşallah hocamızın mutluluğu, sonuçlar alındığında daha pekişmiş olur. Ağzınızla kuş tutarsanız tutun, o top 3 direğin arasından geçmediğinde hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor" ifadelerini kullandı.