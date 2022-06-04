Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jorge Jesus'un ekibine katılıyor!
Yeni sezon öncesi dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de, flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının ekibine sürpriz bir ismi dahil etme kararı aldı. Brezilya basınında yer alan habere göre, Jesus'un ekibinde Fenerbahçe'nin eski yıldızı da yer alacak. İşte o isim ve ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından İsmail Kartal'la da yollar ayrılmış oldu.
Sarı lacivertliler, 67 yaşındaki antrenöre imza töreni düzenledi.