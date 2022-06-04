FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un Mesut Özil sözleri üzerine Arsenal taraftarından flaş yorumlar!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından en çok merak edilen konuların başında Mesut Özil geliyordu. Sarı lacivertlilerde kadro dışı kalan dünya yıldızı futbolcunun takıma dönüp dönmeyeceği merak konusuyken Jesus çok net bir açıklama yaptı. "Kendisi ile ilgili verilen karara devam edeceğim" diyen Jesus, yıldız futbolcuya kapıları kapattı. Öte yandan bu gelişme İngiltere'de de gündem oldu. | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2022- 10:37