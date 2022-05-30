FENERBAHÇE HABERLERİ - Performansı etkisiz kaldı! Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor

FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ - Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Burak Kapacak beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe oyuncunun da talebi doğrultusunda daha fazla süre bulacağı Süper Lig ekibine kiralayacak. İşte o takım...(FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 11:20