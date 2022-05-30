Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Performansı etkisiz kaldı! Burak Kapacak Süper Lig ekibine gidiyor
FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ - Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Burak Kapacak beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe oyuncunun da talebi doğrultusunda daha fazla süre bulacağı Süper Lig ekibine kiralayacak. İşte o takım...(FB spor haberleri)
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusuna da nokta koyulmak üzere...
💣JESUS'UN RÜYA TRANSFERİ ORTAYA ÇIKTI! 📌
Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Portekizli hocaya imza attırıyor.