FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Antalyaspor'un yıldızı Bünyamin Balcı'nın peşinde!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan sarı lacivertli ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Bünyamin Balcı. Akdeniz temsilcisi ise altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 06:40