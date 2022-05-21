Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen sarı lacivertli ekip, bu maçtan puan çıkarmanın peşinde. Heyecan dolu mücadele öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.
İLK 11'LER
Y. Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Barış, Campi, Karim Hafez, Atakan, Umut, Nshimirimana, Buğra, Mustafa, Haqi Osman.
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.
YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Y. Malatyaspor - Fenerbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.