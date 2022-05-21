Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen sarı lacivertli ekip, bu maçtan puan çıkarmanın peşinde. Heyecan dolu mücadele öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 17:52 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022- 18:22