Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen sarı lacivertli ekip, bu maçtan puan çıkarmanın peşinde. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı ise aspor.com.tr adresinde...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 19:10