Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen sarı lacivertli ekip, bu maçtan puan çıkarmanın peşinde. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı ise aspor.com.tr adresinde...
İLK 11'LER
Y. Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Barış, Campi, Karim Hafez, Atakan, Umut, Nshimirimana, Buğra, Mustafa, Haqi Osman.
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Y. Malatyaspor - F.Bahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.