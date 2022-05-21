Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi son dönemde hiç yaşanmamış bir trafik içinde...
Fenerbahçe'nin yıldızları paylaşılamıyor! Tarihi gelir kapıda
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli kulüpte hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'u İstanbul'a getirmesi beklenen Fenerbahçe'de oyunculara teklifler yağıyor. Sarı-lacivertli ekipte, Mert Hakan, Min Jae, Szalai, Osayi, Valencia, Altay, Crespo, Rossi, Gustavo ve Zajc için kulüpler veya menajerler tarafından Fenerbahçe'nin kapısı çalındı. Yönetim kesin kararını ise teknik direktör konusu netleştikten sonra verecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bunun nedeni, sarı-lacivertli takımın yıldızlarına Avrupa ve kıta dışından çok sayıda teklif olması...
İşte şu ana kadar kulüpler ya da menajerler aracılığıyla teklif alan Fenerbahçeli futbolcular: