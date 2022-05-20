Fenerbahçe'ye Mısırlı 10 numara! Hedef Mohamed Magdy Afsha

Süper Lig'de ikincilik koltuğu neredeyse garanti olan Fenerbahçe, transfer için düğmeye bastı. Sezon sonunda Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertlilerde transfer gündemi orta saha olurken, Mısır'dan sürpriz bir iddia geldi. Habere, göre Kanarya, El Ahly forması giyen Afsha için menajerler aracılığı ile teklifini yaptı. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 17:18