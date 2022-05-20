Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak isterken, diğer yandan da teknik direktör konusunda önemli adımlar atıyor.
Fenerbahçe'ye Mısırlı 10 numara! Hedef Mohamed Magdy Afsha
Süper Lig'de ikincilik koltuğu neredeyse garanti olan Fenerbahçe, transfer için düğmeye bastı. Sezon sonunda Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertlilerde transfer gündemi orta saha olurken, Mısır'dan sürpriz bir iddia geldi. Habere, göre Kanarya, El Ahly forması giyen Afsha için menajerler aracılığı ile teklifini yaptı. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Jorge Jesus ile uzun süren pazarlık sonrası tecrübeli teknik adamın İstanbul'a gelmesini bekleyen sarı lacivertliler, diğer yandan da transfer için görüşmelerini sürdürüyor.
Süper Lig devi bu bağlamda, kadrodan ayrılacak oyuncular yerine kaliteli isimleri transfer etmenin çabası içinde.