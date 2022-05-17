Mesut Özil için övgü dolu sözler! "Çağın Muhammet Ali'si"

Fenerbahçe haberi: Mesut Özil, savaş mağduru milyonlarca insan için sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanırken sponsorluk anlaşmalarında bile bu durumu göz önünde bulunduruyor. Bu davranışlarıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, Arap basınından da takdir topladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 20:23