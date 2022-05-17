Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil futbolu kadar saha dışındaki davranışları ile de konuşulmaya devam ediyor.
Mesut Özil için övgü dolu sözler! "Çağın Muhammet Ali'si"
Fenerbahçe haberi: Mesut Özil, savaş mağduru milyonlarca insan için sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanırken sponsorluk anlaşmalarında bile bu durumu göz önünde bulunduruyor. Bu davranışlarıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, Arap basınından da takdir topladı. İşte o sözler...
Yıldız futbolcu yaptığı yardımlarla tüm dünyada ses getiriyor.
Öte yandan sosyal medya hesaplarını da toplumsal olaylara tepki vermek için kullanan futbolcu yabancı basını ilgisini çekiyor.