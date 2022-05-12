Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, görüşmelere noktayı önümüzdeki hafta koymayı planlıyor.
Jorge Jesus Fenerbahçe'ye doğru! İşte maliyeti
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertliler teknik direktör için geri sayıma geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat görüştüğü Jorge Jesus konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Tecrübeli çalıştırıcının gelecek hafta İstanbul'a geleceği ve pazarlıkların yüz yüze yapılacağı ifade edildi. İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye maliyeti... (FB spor haberi)
Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, görüşmelere noktayı önümüzdeki hafta koymayı planlıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Jesus'un ya da bir yardımcısının haftaya son pazarlıklar için İstanbul'a geleceği bildirildi.
Burada yapılacak görüşmede detaylar masaya gelecek. Uzlaşılması durumunda artık resmi açıklamanın yapılması ve devamında imzaların atılması bekleniyor.