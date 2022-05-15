Süper Lig'de şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da Ensar Brahic tribünde!
FENERBAHÇE HABERİ - Sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer haberlerine şimdiden başladı. Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu bonservisi Partizan'da olan 17 yaşındaki Ensar Brahic'i İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sarı-lacivertliler bir yandan kaliteli isimleri kadrosuna katmayı planlarken, diğer taraftan da genç ve gelecek vadeden futbolcuları takibe devam ediyor.
Bu isimlerden birinin de 17 yaşındaki Ensar Brahic olduğu öğrenildi.