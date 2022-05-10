Fenerbahçe ve Beşiktaş Alexander Sörloth için Real Sociedad'ın hamlesini bekliyor.
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe Alexander Sörloth için pusuda!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de daha önce Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth için kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'ın kararını bekliyor. La Liga ekibi Norveçli golcünün satın alma opsiyonunu kullanmazsa iki büyük kulüp oyuncu için devreye girecek. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Leipzig'den Real Sociedad'a kiralık olarak gönderilen futbolcu inişli çıkışlı bir seneyi geride bırakırken, sezon sonuna doğru performansı yukarı yönlü ivme kazandı.
2019-2020 sezonunda ülkemizde Trabzonspor forması giyen Norveçli hücumcu gösterdiği performansla beğenileri toplamıştı.