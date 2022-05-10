TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe Alexander Sörloth için pusuda!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe Alexander Sörloth için pusuda!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de daha önce Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth için kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'ın kararını bekliyor. La Liga ekibi Norveçli golcünün satın alma opsiyonunu kullanmazsa iki büyük kulüp oyuncu için devreye girecek. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 10:36