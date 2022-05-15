Son haftalarda yaşadığı çıkışla birlikte üst sıralara tırmanmayı başaran Fenerbahçe, ligin formda ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Sarı Lacivertliler ekipte maçın son anlarında sarı kart gören Osayi Samuel, gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Mücadelenin 89. dakikasındaki bir pozisyonda rakibine faul yapan Nijeryalı futbolcu, sonrasında maçın hakemi Halil Umut Meler'e gösterdiği sert tepki nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.
Fenerbahçe ligin son haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Osayi Samuel bu müsabakada forma giyemeyecek.