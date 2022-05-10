Fenerbahçelileri heyecanlandıran transfer gelişmesi! Sosyal medyadan takibe aldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime iki maç kala ikincilik için büyük avantaj elde eden ve kalan iki maçta 1 puan alması halinde ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyecek olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takibe aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 13:28