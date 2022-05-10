İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçelileri heyecanlandıran transfer gelişmesi! Sosyal medyadan takibe aldı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime iki maç kala ikincilik için büyük avantaj elde eden ve kalan iki maçta 1 puan alması halinde ligi ikinci sırada tamamlamayı garantileyecek olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takibe aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Yeni sezona yeni hocasıyla başlamak isteyen sarı-lacivertliler, teknik direktör konusunda mutlu sona yakın.
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