Süper Lig'de 2021/22 sezonunda şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan yerli harekatı! Hedefte Halil Akbunar var
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan sarı lacivertli ekip, yerli futbolculara yöneldi. Kadrosuna güç katmak isteyen Kanarya'nın gündeminde Göztepe'nin milli yıldızı Halil Akbunar var. İşte ayrıntılar...
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli ekip, yabacı kuralını da gündeminde tutuyor.
Bu sebeple yerli rotasyonunu da güçlendirmek isteyen Kanarya, Türk kulüplerinin parlayan yıldızlarını gözüne kestirdi