FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da karar anı! Portekiz'de kritik Jorge Jesus görüşmesi

Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı merakla beklenirken yönetimin bu konuda çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte Jorge Jesus ile görüşmeler sonucu büyük yol katedilirken, Portekizli hoca ile son kez kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 06:40