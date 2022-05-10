Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilmecesi çözülüyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da karar anı! Portekiz'de kritik Jorge Jesus görüşmesi
Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı merakla beklenirken yönetimin bu konuda çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte Jorge Jesus ile görüşmeler sonucu büyük yol katedilirken, Portekizli hoca ile son kez kritik bir görüşme gerçekleştirilecek. İşte detaylar...
Başkan Ali Koç dün Selahattin Baki'yi de yanına alıp özel uçağıyla Madrid'e gitti.
UEFA toplantısına katılacağı açıklanan Koç'un buradan Portekiz'e geçerek Jesus ile de bir araya gelmesi bekleniyor.