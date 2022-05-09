SON DAKİKA

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor. Sezon başında göreve getirilen Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör için geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde görüştüğü Jorge Jesus ile bir görüşme daha gerçekleştirme için Portekiz'e gitti.
Jesus'un sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmesi bekleniyor.
Portekizli çalıştırıcının adı bir dönem görev yaptığı Flamengo ile de anılıyordu.