SON DAKİKA

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmek üzere Portekiz'e gidiyor. Jesus'un sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor. Sezon başında göreve getirilen Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör için geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde görüştüğü Jorge Jesus ile bir görüşme daha gerçekleştirme için Portekiz'e gitti.

Jesus'un sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Portekizli çalıştırıcının adı bir dönem görev yaptığı Flamengo ile de anılıyordu.