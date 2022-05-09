Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken, en güçlü aday ise Jorge Jesus konumunda. Portekizli teknik adam için ülkesinin televizyon kanalından flaş bir açıklama da geldi. İşte detaylar...

Adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bir süredir Brezilya'da bulunan deneyimli teknik direktör için Portekiz'de yayın yapan televizyon kanalı CMTV'den çarpıcı bir iddia gelirken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Jesus olduğu vurgulandı.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre ise Brezilya'dan Portekiz'e geri dönen Jorge Jesus, havaalanında verdiği demeçte ''Brezilya'ya geri dönmeyeceğim'' dedi. Jesus, "Fenerbahçe'ye mi gideceksiniz?" sorusuna ise "Belki" yanıtını verdi.