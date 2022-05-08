Süper Lig'in 36. haftası dev bir maça sahne oluyor. Vodafone Park'ta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İsmail Kartal Beşiktaş'ı gözüne kestirdi! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan dev bir maçla sürecek. Vodafone Park'ta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı lacivertliler, derbi zaferiyle serisini devam ettirmenin peşinde. Maç öncesinde Kanarya'nın teknik direktörü İsmail Kartal, kadro kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022- 06:45
Kartal, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe ise derbi zaferiyle inanılmaz serisini devam ettirmenin peşinde.
Fotomaç'ın haberine göre, maç öncesinde Kanarya'nın teknik direktörü İsmail Kartal, stoper bölgesi için flaş bir karar aldı.