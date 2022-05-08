Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Rakip çok sert oynadı. Bu kadar sertliğe hakem de biraz izin verdi ama 55. dakikaya kadar istediğimiz oyunu bir türlü oynayamadık. Oyun çok durdu, çok sert bir maç geçti." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Rakip çok sert oynadı. Bu kadar sertliğe hakem de biraz izin verdi ama 55. dakikaya kadar istediğimiz oyunu bir türlü oynayamadık. Oyun çok durdu, çok sert bir maç geçti.

Bir gol attık, bir tane çizgiden çıkan var. Olmadı. Bugün böyle bir derbide iyi mücadele ettik. Buradan kaybetmeden 1 puan alarak evimize dönüyoruz.

Novak, 1 gol attı ve 2 penaltıya sebep oldu; zaten buranın oyuncusu değil. 7 tane eksikle buraya geldik. Bazıları bizim için kilit oyunculardı. Buna rağmen oyuncularım sahadaki mücadeleyle onları aratmadı."