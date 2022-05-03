Forvet transferi için birçok alternatifi değerlendiren F.Bahçe'de Lois Openda'nın da seçenekler arasında olduğu yazılmıştı...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya müjde! Belçika basını Lois Openda’yı doğruladı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle forvet bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin gündeminde Louis Openda vardı. Belçika basını da 22 yaşındaki forvetin Fenerbahçe’nin ilgisine güvenebileceğini yazdı. Lois Openda’nın ‘Kariyerimde yeni sayfa geliyor’ sözleri de dikkat çekti. İşte detaylar...
Voetbalbelgie, Openda'nın sezon sonunda kiralık oynadığı Vitesse'den ayrılacağını belirtirken, yeni rotasının F.Bahçe olabileceğini duyurdu.
Fotomaç'ın derlediği habere göre; golcü oyuncunun, "Vitesse'ye başarılı bir şekilde veda etmek istiyorum" sözlerine yer verilirken, "Ardından kariyerimde yeni bir sayfa geliyor. Ama şimdilik bir yorum yapmayacağım" dediği dile getirildi.