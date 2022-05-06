Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekibine gidiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile birlikte ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekibiyle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen İsmail Kartal ile birlikte yükselişe geçen sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışları sürüyor.
Joachim Löw ile anlaşma sağlayamayan ve Jorge Jesus'ta belli bir mesafe kateden Kanarya'da yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor.