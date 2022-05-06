FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya süper solak! Miguel Crespo...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yükselen grafik Şampiyonlar Ligi'ne katılıma çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler, özellikle Vitor Pereira sonrası 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya geçişle büyük bir yükseliş gerçekleşti. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde oynadığı son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ise gelecek sezon için hem hoca hem de fırsat transferlerine yöneldi. Buna göre yönetim daha Miguel Crespo'yu transfer ettikleri Estoril'den sürpriz bir isimle temasa geçti. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o futbolcu ve sözleşme detayı...(FB spor haberleri)