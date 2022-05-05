Fenerbahçe'de Cristian Pavon yeniden gündemde... Boca Juniors ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek kanat&forvet için Arjantin basınından yeni bir son dakika iddiası geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Cristian Pavon hamlesi! Arjantin basını da duyurdu
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı lacivertli ekip, yapılacak hamleleri erkenden noktalayıp çalışmalara başlamak istiyor. Öte yandan Kanarya'nın hücum hattı için hedefindeki isim ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fotomaç'ın derlediği haberde; gelecek sezon Boca'da olmayacağının kesinleştiği belirtilen 26 yaşındaki Pavon için Atletico Mineiro ile Fenerbahçe arasındaki savaştan sarı-acivertlilerin galip çıktığı aktarıldı. Pavon'un Atletico Mineiro'yu reddettiği ifade edildi. Pavon'un adı bir dönem dünya devleri Bayern Münih ve Barcelona ile anılmıştı.
HÜCUMDA JOKER
Spor mahkemesinden aralık ayında aldığı ceza nedeniyle 2022 yılında henüz forma giyemeyen Cristian Pavon kariyerinde 218 maçta 54 gol+50 asist üretti. Arjantin Milli Takımı'nda 11 kez yer alan tecrübeli futbolcu, kanatların yanı sıra santrfor ve orta sahada da görev yapabiliyor...